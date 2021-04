Die Entscheidung des Burgenländischen Fußballverbandes, dass für die zurzeit unterbrochene Saison 2020/21 eine Verlängerung bis 4. Juli ins Auge gefasst wird (weitere Infos zum Thema auf Seite 61), wird von den Vereinsverantwortlichen in der 2. Klasse Mitte sehr unterschiedlich aufgenommen.

Mark Hergovits, Sportlicher Leiter des SV Antau, freut sich über die positiven Signale seitens des Verbandes und auch die Ankündigung von Öffnungsschritten seitens der Regierung: „Wir können wieder zumindest ein klein wenig planen. Die Testspiele für die neue Saison können vereinbart werden, und dass um die alte Saison gekämpft wird, finde ich auch sehr gut.“

Das Geleistete sollte auch belohnt werden

Der Funktionär bringt aber auch Verständnis für jene Klubs auf, die sich einen Abbruch wünschen: „Natürlich verstehe ich die abstiegsgefährdeten Teams, dass sie für einen Abbruch plädieren, aber sportlich nachvollziehbarer ist es dann doch, wenn man für das Geleistete auch belohnt wird.“

Seine Spieler sollen jedenfalls so schnell wie möglich auf den Platz zurückkehren, um gegebenenfalls spielbereit zu sein: „Wir wollen ab dieser Woche die Spieler dazu motivieren, in Zweiergruppen auf dem Platz mit dem Ball zu trainieren. Der Verband tut, was er kann und wird demnächst, so glaube ich, eine Deadline festlegen, damit wir wissen, ob die alte Saison diesmal zur Wertung kommt oder nicht.“ Schwarz sieht Hergovits für jene Akteure, die sich während des Lockdowns in Sachen Training zurückhielten: „Spieler, die monatelang in Sachen körperlicher Ertüchtigung nichts getan haben, werden einem höheren Verletzungsrisiko ausgesetzt sein. Jedem Spieler, der vor hat, demnächst wieder in einen Wettkampfmodus zu kommen, kann man nur dringend raten mit dem Training zu beginnen.

Unterpullendorf-Präsident Wolfgang Steirer lobt die maßgeblichen Personen am Hotterweg: „Ich bin sehr, sehr positiv überrascht vom BFV. Wenn ich in der Vergangenheit bekrittelt habe, dass wenig seitens des Verbandes kommt, dann freut mich diese Stellungnahme jetzt besonders. Ein neuerlicher Abbruch einer laufenden Meisterschaft wäre eine katastrophale Botschaft, vor allem für junge Fußballer. Dass viele Vereine, für die es um nichts mehr geht, für einen Abbruch sind, ist nachvollziehbar, aber aus meiner Sicht kurzsichtig. Abzubrechen und damit die weniger ehrgeizigen Fußballer noch länger für die Couch zu motivieren, wäre absolut entgegen jeglichem sportlichen Gedanken. Ich hoffe, und das nicht nur wegen unserer Aufstiegschancen, dass wir diese Saison bald fertigspielen dürfen. In Ungarn, ein paar Kilometer weiter, wird seit Monaten gespielt, warum soll das bei uns nicht gehen.“

Schordje: „Das spricht für den Verband“

Mannersdorfs Sportlicher Leiter Ralph Supper sieht es nicht ganz so positiv wie viele seiner Funktionärskollegen: „Meiner Meinung nach, wird jetzt versucht, die Saison mit Gewalt durchzupeitschen und das finde ich nicht in Ordnung. Ich befürchte, die Belastungen werden zu hoch. Man sieht auch in den Profiligen, dass die Akteure mit Verletzungen zu kämpfen haben. Dazu kommt womöglich noch, dass man ohne Zuschauer spielen müsste und keine Einnahmen hätte – nein, für mich hat es wenig Sinn.“

Sieggraben-Spielertrainer Philipp Schordje steht der Sache eher neutral gegenüber: „Wir als UFC Sieggraben hätten nur mehr ein Spiel zu absolvieren und würden uns freuen, wenn wir das noch spielen dürften. Auf alle Fälle spricht es aus meiner Sicht für den Fußballverband, dass so lange wie möglich um die Saison gekämpft wird, wie das möglich ist. Wenn ich natürlich höre, dass ein Zweitligaverein wie Oberpullendorf noch neun Matches zu spielen hätte, dann muss man sich schon fragen, ob sich das noch ausgehen kann.“