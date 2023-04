Roman Fennes verlässt den SV Lackenbach

Die mangelnde Trainingsbeteiligung in den vergangenen Wochen führt der scheidende Coach für seinen Rückzug an. „Es war ein schleichender Prozess. Der Entschluss ist in mir gereift, als ich mich erstmals dabei erwischt habe in der Tabelle nach unten zu schauen“, so Fennes. Denn punktetechnisch steht der SV Lackenbach so gut da, wie schon lange nicht mehr. 41 Zähler und Tabellenplatz vier stehen nach 23 Spieltagen zu Buche. Auch das Saisonziel wurde über den Winter vom einstelligen Tabellenplatz auf eine Top-5-Platzierung adaptiert. „Es war eine sehr erfolgreiche Zeit. Der Verein ist absolut top aufgestellt, was Infrastruktur und auch Trainingsmaterialien betrifft“, verabschiedet sich Fennes im Guten.

Der Zeitpunkt wurde bewusst gewählt

Dass der Coach ausgerechnet zwei Tage vor dem Bezirksderby gegen Oberpullendorf seinen Rücktritt erklärte, wurde von ihm selbst bewusst gesteuert. „Ich habe vor zwei Wochen die Problematik der Trainingsbeteiligung - nicht zum ersten Mal - angesprochen und mir selbst eine Deadline von zwei Wochen für eine merkliche Veränderung gesetzt“, erzählt der Ex-Regionalliga-Kicker. Da die gewünschte Veränderung ausblieb, wurden die Konsequenzen gezogen. Auch den Zeitpunkt sieht Fennes nicht problematisch: „Vor einem Spiel gegen Oberpullendorf muss man in der Lackenbach-Kabine nur die Standards einteilen und die Aufstellung verlesen. Da sind sowieso alle motiviert.“ Und Fennes wäre nicht Fennes, wenn er nicht noch einen lustigen Ansatz zur Problematik der vielen Trainingsabsagen beim SVL finden würde: „Wenigstens habe ich hier das Improvisieren bei den Trainingseinheiten gelernt.“

„Einen Trainer, der in eineinhalb Jahren 65 Punkte macht, den gibt man nicht gerne her. Aber so ist eben der Fußball.“ Stefan Horvath, Obmann SV Lackenbach

Für den Verein selbst kam der Abgang von Fennes überraschend: „Das war ein Schock, weil es unerwartet kam“, so Obmann Stefan Horvath, der ergänzt: „Wir haben ein langes Gespräch mit Roman geführt. Er hat uns seinen Standpunkt erläutert und das ist natürlich zu akzeptieren. Er ist ein sehr ehrgeiziger Trainer.“ Klar ist für Horvath: „Einen Trainer, der in eineinhalb Jahren 65 Punkte macht, den gibt man nicht gerne her. Aber so ist eben der Fußball.“ Wie es beim SVL weitergeht? Horvath: „Der Rest der Saison wird intern gelöst. Parallel sind wir natürlich bereits auf Trainersuche, weil der neue Coach definitiv in die Kaderplanung für die kommende Saison eingebunden werden soll.“