SC Ritzing: „Ausrutscher“ ausgebügelt

Der SC Ritzing im Frühjahr 2023 kann Spitzenspiele. Nach Parndorf (1:0), Leithaprodersdorf (2:2) und Pinkafeld (6:1) fuhren Daniel Wolf und Co. auch beim schweren Auswärtsgang in Klingenbach (3:2) Zählbares ein. In vier Duellen mit Top-Sieben-Teams holte man starke zehn Punkte. Macht insgesamt 13 Frühjahrszähler, weil man auch Nachzügler Schattendorf klar mit 5:2 besiegte, lediglich im Derby gegen Horitschon (2:3) leistete man sich einen „Ausrutscher“ (O-Ton Trainer Joe Furtner). Gut, dass am kommenden Samstag, 16.30 Uhr der nächste schwere Brocken wartet. Mit Bad Sauerbrunn kommt zwar „nur“ der Tabellenachte ins Sonnensee-Stadion, doch die Kurortler sind aktuell sehr formstark, holten aus sechs Frühjahrsspielen sogar 15 Punkte. „Sie verfügen über schnelle Leute und haben mit Michal Kozak einen Stürmer, der ein Spiel alleine entscheiden kann“, weiß Furtner. Aber über solche Akteure verfügt Ritzing auch.