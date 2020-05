Trotz des seit einigen Jahren in Österreich herrschenden Vermummungsverbotes in der Öffentlichkeit, somit auch in den Fußballstadien des Landes, sind MNS (Mund-Nasen-Schutz)-Masken aufgrund der Coronavirus-Situation derzeit bei den Fußballklubs sehr beliebt.

Auch der FC Deutschkreutz sprang auf diesen Trend auf und bietet Masken in den Vereinsfarben zusammen mit einem Vereinslogo-Pin an. Somit kann sich jeder FCD-Fan klar deklarieren. „Die Masken werden in Neckenmarkt von Roswitha Handler hergestellt. Sie sind hochwertig, waschbar und verfügen auch über ein Fach, in das ein Filter hineinpasst“, zeigte sich Obmann Manfred Scherz von den vereinseigenen Schutzmasken angetan. Angeboten werden die Masken den Fans zum Preis von 15 Euro. Scherz: „Wir haben das Angebot über die Fan-WhatsApp-Gruppe des FCD und in den Nachwuchs-Gruppen angeboten. Bisher gibt es rund 100 Bestellungen.“

Über rund 60 Bestellungen, die über die Facebook-Seite und die WhatsApp-Gruppen des 2. Klasse Mitte-Vereins eingingen, freut sich auch der UFC Mannersdorf. „Wir haben nicht gedacht, dass die Masken so einen Anklang finden“, meinte Sektionsleiter Hannes Schwarz. Ein Mund-Nasen-Schutz im UFC-Design ist übrigens um zehn Euro zu erwerben. Die erste Auslieferung erfolgt in der kommenden Woche durch Organisator Tobias Schlegl.

Ein Unikat einer MNS-Maske im Blau-Weiß des USC Pilgersdorf ließ sich Sektionsleiter Josef Renner aus einem alten Adidas-Trikot des 2. Liga Mitte-Klubs anfertigen. „Er ist ein echter Patriot“, schmunzelt Sektionsleiter-Stellvertreter Christoph Mandl.