Oberpullendorf: Tor-Verantwortung wird geteilt

Der SV Oberwart hat ihn, der SC Pinkafeld ihn und auch der FC Deutschkreutz und der ASK Klingenbach, die in der Tabelle mit dem SC Ritzing im Frühjahr nicht mehr Schritt halten konnten. Nämlich einen Toptorjäger in ihren Reihen.

Denn obwohl die Truppe von Trainer Joe Furtner nach Meister Oberwart (81) und Vizemeister Parndorf (74) gemeinsam mit Pinkafeld (jeweils 70) die drittmeisten Treffer erzielte, steht in den Reihen der Sonnensee-Elf kein 20-Tore-Mann. Mag zum einen daran liegen, dass Filip Filipovic (9 Tore) erst seit Winter für den SCR auf Torejagd geht oder zum anderen daran, dass viele Ritzinger Akteure für Treffer gut sind. Die interne Schützenliste führt Lazar Cvetkovic (12) vor Necdet Yörük (11), Lukas-Stefan Weber (10) und eben Filipovic an. Macht in Summe auch stolze 42 Tore. Und schließlich hat man auch einen Martin Gander in seinen Reihen. Der Stürmer, der ebenfalls erst im Winter zum Team stieß, startete mit vier Treffern ins Frühjahr, ehe in eine Muskelverletzung bremste. Die Tor-Verantwortung ist somit auf mehrere Schultern verteilt.