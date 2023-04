TTC Oberpullendorf: Erst Titel dann Wiederaufstieg

Werbung

Nach 16 klaren Siegen sowie einer Strafverifizierung aus 17 Spielen ist die Einsermannschaft des TTC Oberpullendorf zwei Runden vor Schluss erneut Meister in der Landesliga.

Zum vierten Mal nach 2015, 2017 und 2019 geht somit die Meisterkrone in der höchsten burgenländischen Liga in die Bezirkshauptstadt. Florian Schmidt, Gernot Beck, Philipp Patzelt, Clemens Tomsic und Paul Sulyok verloren bei 144 gewonnenen einzelnen Spielen insgesamt nur 16 Spiele, was die Dominanz in der Tabelle untermauert. Zudem führt mit Florian Schmidt ein Oberpullendorfer die Einzelrangliste mit 34:1-Siegen an. In der letzten Runde kommt es allerdings noch zu einem Duell mit Hornsteins Legionär Attila Horvath, der ebenfalls bei 34 Erfolgen (bei fünf Niederlagen) hält. Auch auf den Plätzen drei und vier folgen Oberpullendorfer. Gernot Beck weist eine Bilanz von 29:4 auf, Philippp Patzelt hält bei 19:2.

Grund genug für Obmann Raimund Mihalkovits nach den beiden Spielen am Osterwochenende gegen Oberwart (8:2) und Neusiedl/See (8:2), welche die endgültige Meisterschaftsentscheidung brachten, eine zufriedene Bilanz zu ziehen: „Unsere Burschen haben von Anfang an klar den Ton angegeben. Richtig gefordert konnten sie dabei einzig von Hornstein werden, die auch im letzten Saisonspiel am kommenden Samstag warten. Doch auch dort konnten wir in der Hinrunde mit 8:2 gewinnen. Deswegen kann das klare Ziel nur der Aufstieg in die 2. Bundesliga sein.“

Für den Aufstieg muss man in die Qualifikation

Diesen Aufstieg muss man sich aber erst erkämpfen. Denn aus allen Landesligen berechtigen die ersten beiden Plätze zum Antreten beim Qualifikationsturnier um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Aus allen aufstiegswilligen Mannschaften werden Anfang Juni drei Aufsteiger ermittelt. Somit heißt es für Florian Schmidt und Co. weiterhin fleißig trainieren. Die verdiente Meisterfeier sowie die Sommerpause müssen noch hintangestellt werden.

Ein Erfolgserlebnis konnte auch Oberpullendorf 5 in der 2. Landesliga verbuchen. Die zuvor punktegleichen Sieggrabener wurden mit 7:3 besiegt. Damit machte man einen großen Schritt in Richtung Rang 7.