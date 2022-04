Überraschende Trainerrochade in Pilgersdorf in der 2. Liga Mitte

Werbung

Wer mit einer ruhigen 2. Liga Mitte-Woche rechnete, der lag komplett falsch: Übers Wochenende tat sich nämlich überraschend einiges.

Am Sonntagabend die erste Meldung: Gerhard Karoly ist nicht länger Trainer des SV Oberloisdorf. Karoly übernahm erst Ende des vergangenen Jahres von Vorgänger Alex Martna, seine Zeit ist nun nach vier Pflichtspielen aber schon wieder zu Ende. Die Zusammenarbeit wurde seitens des Vereins nach dem Oberpullendorf-Spiel beendet. Das Ergebnis (2:5) hatte hierbei keinen Einfluss, wie Obmann Manuel Pratscher erklärte, die Gründe waren andere. Pratscher: „Die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer passte nicht mehr. Ich bin mir bewusst, dass es überraschend ist und der Zeitpunkt nicht optimal, aber wir mussten handeln. Gerhard will ich keine Schuld zuweisen, er ist menschlich top und wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“ Die Geschicke beim SVO übernehmen nun, bis auf Weiteres, der verletzte Spieler Patrick Kuzmits und Reserve-Coach Mario Grabner. „Sie werden die Mannschaft auf das wichtige Spiel in Lackenbach vorbereiten“, so Pratscher.

Karoly selbst zur Trennung: „Die Entscheidung ist sehr überraschend gekommen, ich habe mir auch nichts zu Schulden kommen lassen und die Ergebnisse haben gepasst.“ Der 51-Jährige vermutet, ausschlaggebend war eine Diskussion zur Trainingsbeteiligung einiger Spieler. „Ich wurde nach dem Spiel vor vollendete Tatsachen gestellt, das muss ich so akzeptieren, leicht ist das aber nicht“, so Karoly, der dem SVO dennoch alles Gute wünscht.

Pürrer-Aus in Pilgersdorf: Karoly übernimmt

Persönlich zieht Karoly weiter. Und das ist die zweite überraschende Meldung eines wahnsinnig munteren Liga-Wochenbeginns: Karoly übernimmt das Traineramt beim USC Pilgersdorf! Das bestätigte am Dienstagnachmittag USC-Obmann Markus Artner gegenüber der BVZ: „Gerhard ist unser neuer Coach.“ Karoly beerbt beim USC Stefan Pürrer. Warum Pürrer nicht mehr ist? Artner klärt auf: „Es ging alles sehr schnell. Stefan hat uns kürzlich informiert, dass er ab Sommer neue sportliche Herausforderungen annehmen möchte. Das kam für uns überraschend – wir entschieden uns dann nach einem längeren Gespräch, die Zusammenarbeit gleich zu beenden.“ Artner weiter: „Wichtig ist mir zu erwähnen, dass die Trennung einvernehmlich und ohne Groll erfolgt ist. Das Gespräch war gut, wir wünschen Stefan für seine Zukunft alles Gute.“ Gleiches kam von Pürrer persönlich: „Es floss kein böses Blut. Ich bin dem USC für alles dankbar und wünsche viel Erfolg.“ Selbst hatte Pürrer diesen, vor allem in dieser Saison lief es sehr gut, steht man im Liga-Spitzenfeld. Karoly soll nun die Arbeit fortführen. Artner: „Wir mussten auf die Situation mit Stefan reagieren, mit Gerhard ist uns das gelungen, die gemeinsamen Gespräche waren gut.“ Für Karoly, der am Sonntag noch offiziell in Oberloisdorf Trainer war, die nächste Überraschung: „Eigentlich wollte ich jetzt eine Zeit lang pausieren. Mit Pilgersdorf habe ich aber ein spezielles Verhältnis und ich werde zumindest einmal bis Sommer aushelfen.“