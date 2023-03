Yörük fiel beim Aufwärmen aus

Werbung

Den ersten Schock für die Ritzinger gab es beim Auswärts-2:2 bei Leithaprodersdorf bereits vor dem Spiel. Nected Yörük verletzte sich beim Aufwärmen am Oberschenkel und konnte nicht einlaufen. Somit musste kurzfristig Robin Koppermann einspringen. Der junge, talentierte Mittelfeldspieler machte seine Sache gut, trug seines zum Auswärtspunkt der Elf von Trainer Joe Furtner bei. Der Verletzungsgrad bei Yörük stand zu Beginn der Woche noch nicht fest. Manager Mario Posch: „Es sah aber nicht gut aus. Für das Heimspiel gegen Pinkafeld wird er auf jeden Fall ausfallen.“

Bitter auch der Ausfall von Mittelfeld-Routinier Daniel Wolf, der in Leithaprodersdorf für ein Foulspiel seine fünfte Gelbe Karte sah und somit am Samstag gesperrt ist. Keine leichte Aufgabe also für die Ritzinger, auf die mit Pinkafeld das nächste Spitzenteam der Liga wartet. SCR-Manager Mario Posch über die Ausfälle: „Wir werden uns die Trainingswoche ansehen und dann entscheiden, wie wir umstellen. Die Mannschaft hat in Leithaprodersdorf gezeigt, dass sie Charakter hat und Rückschläge wegstecken kann. Das war sehr erfreulich.“