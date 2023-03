Youngsters vom Pech verfolgt

Werbung

Der Freitagabend in der Burgenlandliga verlief ganz und gar nicht nach dem Geschmack der beiden Teams aus der Blaufränkischgegend. Einerseits konnte man aus den beiden Spielen in Klingenbach und gegen Güssing nur einen Zähler holen und andererseits verletzten sich bei beiden Klubs zwei junge Spieler, denen nun eine längere Pause droht.

Horitschons Jan Kovacs musste nach einem Foulspiel kurz vor der Pause vom Feld. Eine MR-Untersuchung in den kommenden Tagen soll Gewissheit über den Grad der Verletzung bringen, aufgrund der starken Einblutungen am Knöchel geht man allerdings von einem Bänderriss und daher von einer längeren Pause für den Mittelfeldspieler aus.

Noch ein Stück schlimmer erwischte es Deutschkreutz-Verteidiger Alexander Groß, für den die Frühjahrssaison wahrscheinlich schon nach drei Spielen ganz zu Ende ist. Der junge Donnerskirchener, der sich in der Vorbereitung in die Stammformation spielte, erlitt beim Aufprall nach einem Luftduell ebenfalls eine Bänderverletzung im Knöchel sowie einen Haarriss im Sprunggelenk. „Noch stehen die finalen Diagnosen aus, aber es sieht nicht so gut aus“, erzählt Neo-Trainer Michael Pittnauer, der die unglückliche Situation aus nächster Nähe von der Bank aus sah. „Alex ist umgekippt und nach dazu ist der Gegner auf seinem Fuß gelandet.“