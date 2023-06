Zwei Youngsters verlassen den ASK Horitschon

„Natürlich tut es ein bisschen weh, wenn Spieler aus dem eigenen Nachwuchs den Verein verlassen“, sagt Horitschons Sportlicher Leiter Lukas Poglitsch zu den Abgängen von Kimi Stammer und Jan Kovacs. „Vor allem, weil wir ihnen die Landesliga auf längere Sicht zugetraut haben.“ Der Wunsch nach einer sportlichen Veränderung kam auch für die Funktionäre des Tabellenzehnten im Falle von Kovacs etwas überraschend. Schließlich spielte der Mittelfeldspieler bei Ex-Trainer Willi Leser eine gute Rolle, ehe er sich im Spiel gegen Klingenbach verletzte. Stammer kam in der abgelaufenen Saison auf 19 Einsatzminuten in der Kampfmannschaft.

„Bei unserem großen Kader und den vielen jungen Spielern müssen wir auch ab und zu davon ausgehen, dass uns der eine oder andere verlässt“, gibt sich Poglitsch keinen Illusionen hin. „Für mich kommt der Wechsel der beiden aber dennoch etwas zu früh.“

Eine „echte“ Nummer neun soll verpflichtet werden

Mit dem Großteil des im Frühjahr so erfolgreichen Teams konnte man sich beim ASK auch schon über eine weitere Zusammenarbeit einigen. Der Abgang von David Gräf zum SV Oberwart hinterlässt aber schon eine Lücke in der Offensive. Der Marschplan für die vakante Position ist klar: Eine „echte“ Nummer neun soll verpflichtet werden. „David war eher eine hängende Spitze. Seit Patrick Derdak oder Noel Kustor gab es diesen Spielertypen in Horitschon nicht mehr.“ Das soll sich am besten schon in den nächsten Tagen ändern. „Wir sind in guten Gesprächen“, mehr möchte man seitens des ASK noch nicht preisgeben.