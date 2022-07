Waldquelle Juniors-Kicker: Leistungsexplosion führte auf Rang eins

Werbung

Drei Punkte fehlten der FFZ Waldquelle nach den zehn Runden im Herbst, um den Sprung in die Leistungsliga zu verwirklichen. Punkte, welche die Truppe von Roman Hausensteiner schon in der Hinrunde des Herbstdurchgangs liegen ließ. Denn schon in der Rückrunde sollte ein starker Lauf gestartet werden.

13 der 16 Zähler wurden in Saisonhälfte zwei eingefahren, präsentierte man sich schon leistungsligawürdig, doch die Bürde der ersten fünf Runden war zu groß. Der wohl entscheidende Grund für die Leistungsexplosion war die Rückkehr von Patrick Puhr zwischen die Pfosten. Zuvor halfen U13-Torhüter aus.

Der Lauf konnte dann auch nahtlos in die Frühjahrsmeisterschaft mitgenommen werden. Nur einmal musste man sich geschlagen geben. Gegen den schärfsten Konkurrenten, die SPG NLZ Lafnitztal, unterlag man auswärts mit 1:3.

„Wir waren auch in dieser Begegnung spielerisch überlegen, konnten an diesem Abend aber unsere Chancen nicht verwerten“, so Trainer Hausensteiner. In den weiteren Spielen hatte seine Truppe weniger Probleme mit dem Toreschießen. 27 Volltreffer standen in acht Spielen zu Buche.