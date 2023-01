Weihnachtsferien zum Hallenkick genutzt

Werbung

Die schulfreien Tage zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag nutzten die Trainer und Spieler des FTT (Fußball-Talente-Training) und BAZ (Bezirks-Auswahl-Zentrum) Oberpullendorf, um sich beim Astrotherm Cup des SC Pinkafeld sowie dem Hallenturnier der Hartberg Juniors mit zahlreichen Teams aus den umliegenden Bundesländern zu messen.

In Pinkafeld gingen die Bezirkstalente, wie schon beim Turnier in Eisenstadt Ende November, jeweils einen Jahrgang höher zu Werke. Während beim U10-Bewerb keine Ergebnisse notiert wurden, hatte das FTT-Team im U11-Bewerb mit den körperlich überlegenen Gegner hart zu kämpfen. Am Ende reichte es nur zu einem Punkt und damit zu Platz acht.

Weitaus erfolgreicher präsentierte sich die U11 in der Altersklasse U12. „Die Leistung war schwer in Ordnung“, kommentierte Coach Lukas Godovitsch Rang drei. Ein Treffer im letzten Spiel gegen Pinkafeld hätte sogar zu Platz zwei gereicht. Die U12 holte in Gruppe A des U13-Turniers stolze 10 Punkte und erreichte damit das Endspiel, welches gegen Mauerwerk mit 0:4 verloren ging.

Nach der Jahreswende standen die Turnierauftritte in Hartberg auf dem Programm. Den Anfang machte die U11, die den Start in das Turnier verschlief und sich daher in einer starken Vorrundengruppe mit Rang vier begnügen musste. Drei Siege in der Platzierungsphase führen zu Rang elf unter 16 Teams. „Da wäre mehr drin gewesen“, meinte Trainer Martin Putz nach dem Turnier.