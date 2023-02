Steinberger eine Klasse für sich

Werbung

Souverän meisterten die Jungs der SpG Steinberg die Vorrundengruppe A des U13-Bewerbs beim Hallenturnier des SV Oberwart in der Informhalle. Lediglich die Güssing Juniors konnten beim 0:2 während der neunminütigen Spielzeit einigermaßen mit den Mittelburgenländern mithalten. Diese Siege gegen AVITA Therme (4:1), Wiesfleck (4:0) und Pinkafeld (4:0) fielen jeweils hoch aus. Damit war das Finalticket mit großem Abstand zu Pinkafeld, das mit sieben Zählern auf Rang zwei landete, gebucht. Und auch im Endspiel gab es keine Zweifel, wer das Parkett als Sieger verlassen würde. Die SpG Wolfau, die ihrerseits in Gruppe B ungeschlagen davon kam, wurde mit 3:1 in die Schranken gewiesen, womit man sich über den Turniersieg freuen durfte. „Ich bin stolz, wie sich das Team auf dem Parkett und auch abseits davon präsentiert hat“, war Trainer Johann Hauser voll des Lobes.

Während am vergangenen Wochenende noch in der Halle zu Werke gegangen wurde, legten die Funktionäre des burgenländischen Fußballverbandes die Weichen für die Frühjahrsmeisterschaft. Steinberg trifft in der Gruppe U14 Mitte auf Wulkaprodersdorf, Draßburg, Marz und Parndorf.

In den Leistungsligen der U15 und U16 sind keine Teams aus dem Bezirk Oberpullendorf zu finden. Bei der U14 halten die NSG Der Club/Kirchschlag und die SpG Waldquelle Juniors/Mitte die Fahnen hoch. Dort wird eine Achtergruppe mit Hin- und Rückspiel absolviert. Auffällig auch, dass mit den SCO Juniors für das Frühjahr nur noch eine U16 aus dem Bezirk gemeldet wurde. Bei der U15 sind mit der SpG Horitschon-Unterpetersdorf und der SpG Waldquelle Juniors/Mitte immerhin deren zwei im Einsatz.