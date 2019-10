Am Samstag ab 14 Uhr treffen mit Horitschon und Deutschkreutz zwei Teams aufeinander, die zuletzt sehr erfolgreich agierten. Ein würdiger Abschluss der Serie an direkten Duellen unter den vier Bezirksteams.

Als Hannes Marzi in der zehnten Runde das Horitschoner Trainer-Zepter von Wolfgang Hatzl übernahm, hatte das Team neun Punkte auf dem Konto. Jetzt, nur vier Runden später, hält der Langzeit-Burgenlandligist bei 16 Zählern, ist seit drei Spielen ungeschlagen. „Das Blaufränkisch-Derby ist immer eine große Sache in der Region. Wir spielen zuhause, wollen natürlich gewinnen“, kündigt Hannes Marzi an. Bereits seit neun Spielen ungeschlagen ist der FC Deutschkreutz, der am Samstag im Derby die Führung in der Burgenlandliga verteidigen will. „Das ist jede Woche unser Ziel, seitdem wir erstmals ganz oben standen“, erklärte FCD-Trainer Didi Heger. Immerhin 14 Zähler oder zehn Tabellenplätze liegen die beiden Teams auseinander, doch beide Trainer sind sich einig, dass „in der Burgenlandliga jedes Spiel eng ist, wenige Situationen über den Ausgang entscheiden.“

Das letzte Duell der beiden Teams endete für die Heimmannschaft mit einer bitteren Niederlage. Horitschon, damals noch unter Hatzls Vorgänger Matthias Bleyer, siegte in Deutschkreutz mit 5:1. „Natürlich war ein Großteil meiner Truppe schon damals dabei, ich brauche sie sicher nicht extra zu motivieren“, stellte FCD-Trainer Didi Heger fest.

Beide Teams müssen auf Stützen verzichten

Beide Teams plagen sich mit den längerfristigen Ausfällen von Stammspielern herum. Bei Horitschon kommt dazu, dass Manuel Frech zuletzt gegen Eltendorf Rot sah, dafür kehrt Angreifer Patrick Derdak nach seiner Sperre zurück, auch Martin Haller könnte ein Thema werden. Bei den Gästen wird Lukas Godovitsch wieder zur Mannschaft stoßen, für Daniel Haring kommt ein Derby-Einsatz noch zu früh.