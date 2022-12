2. Klasse Mitte: Fünf Teams spielten am öftesten zu Null

Werbung

Unterpullendorf und Mannersdorf erhielten in der Hinrunde (11 ) die wenigsten Gegentore in der 2. Klasse Mitte. Insgesamt viermal stand bei den beiden Mittelburgenländern, die sich übrigens mit dem selben Torverhältnis und der selben Punkteanzahl Platz zwei teilen, die Null. Genau so oft wie bei Leader Hirm.

Aber auch Antau und Dörfl gingen insgesamt viermal ohne Gegentreffer aus einem Spiel. Sigleß rangiert hinter den fünf Teams mit drei Spielen ohne Gegentor. Und nur einer Mannschaft gelang es, am Ende der Hinrunde in der Bilanz ohne Gegentreffer nicht anzuschreiben. Der SC Wiesen kassierte immer zumindest ein Tor. Ganz knapp dran waren die Kicker aus der Erdbeergemeinde im letzten Herbst-Spiel, das man in Stoob letztlich 0:1 verlor.