„Wir sind mit unserem Auftakt sehr zufrieden“, meinte Oberpullendorfs Nummer Eins, Werner Flasch, nach dem 4:2-Erfolg über Eisenstadt. Denn diese zählten mit dem TCO selbst und Neufeld zu den Favoriten auf den Meistertitel. Um mehr geht es heuer nämlich leider nicht. „Nach aktuellem Stand gibt es keine Relegationsspiele wie im Vorjahr“, erklärt Flasch. „Weil die Bundesliga heuer aussetzt, gibt es keine Ab- und dadurch auch keine Aufsteiger.“

Dennoch will man beim TCO den Vorjahrestitel verteidigen. Dazu benötigt man gegen den großen Favoriten aus Neufeld allerdings einen Sieg. „Wenn sie komplett sind, ist das wohl gar nicht möglich“, so Flasch. „Aber vielleicht werden sie aufgrund der nicht vorhandenen Aufstiegschance auch nicht in Bestbesetzung sein.

Ob man selbst in Bestbesetzung antreten kann, steht auch noch nicht fest. Ronald Jalits zog sich bei seinem Kampfsieg gegen den Eisenstädter Christian Wagner eine leichte Blessur zu. Jürgen Kollarits und Franz Holper sind angeschlagen, wie Flasch selbst, den der Rücken zwickt. Für den rekonvaleszenten Michi Strobl kommt die Partie noch zu früh. „Das ist in unserer Altersklasse einfach so. Dafür haben wir vorgesorgt“, verweist Flasch auf seinen breiten Kader, der auch viel Qualität beinhaltet. Diese soll sich am Freitag in Neufeld zeigen. Mit einem Sieg wäre man der Titelverteidigung nämlich sehr nah.