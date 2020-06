„Das Ergebnis ist eindeutig, aber so weit weg wie gedacht waren wir gar nicht“, analysierte Stoobs Mannschaftsführer Christian Danzinger den ersten Auftritt seines Teams in Burgenlands höchster Spielklasse.

„Es fehlt uns gegenüber diesem Gegner noch ein wenig an Konstanz und Erfahrung. Aber wir wollen diese Saison ohnehin dazu nutzen, um uns zu akklimatisieren“, spricht der Stoober den Umstand an, dass es heuer keine Absteiger gegen wird. In der nächsten Woche wartet mit dem regierenden Meister aus Oberwart schon der nächste harte Brocken.

Eine Etage tiefer, in der Landesliga B Süd, setzte es für die Absteiger des TC Sport-Hotel-Kurz eine klare 0:7-Heimniederlage gegen Bad Tatzmannsdorf/Oberschützen. Dabei fehlten den Bezirkshauptstädtern allerdings gleich sechs Spieler. „Wir mussten daher mit einer blutjungen Truppe antreten“, erklärt Thomas Weber die Niederlage. Für das Spiel in Moschendorf sollten einige Abwesende wieder in den Kader zurückkehren.

Eine klare Sache war auch das Derby zwischen Neutal und Piringsdorf in der Landesliga B Süd der Damen. Lediglich Theres Fuchs konnte den Hausherrinnen beim 5:1 einen Punkt abnehmen. Deutschkreutz verspielte gegen Stinatz eine 3:1-Führung nach den Einzeln und musste sich letztendlich mit nur einem Punkt zufriedengeben.