„Man merkt uns an, dass sich die Mannschaft auf vielen Positionen verändert hat“, analysierte Neo-Horitschon-Trainer Wolfgang Hatzl die zweite Testspiel-Niederlage seiner Elf, die mit einem 0:3 in Lackenbach deutlich ausfiel. „Wir haben uns alle drei Tore praktisch selbst gemacht, das Ergebnis spiegelt aber nicht unbedingt den Spielverlauf wider“, ergänzte der Trainer.

Hatzl wollte nicht alles negativ sehen, immerhin wurden 19 Spieler eingesetzt. „Am Dienstag gegen Marz (nach Redaktionsschluss, Anm.) wollen und müssen wir aber anderns auftreten“, so Hatzl. Mit den vorwöchigen Verpflichtungen von Alex Engel und Alessandra Stirling (die BVZ berichtete) wurde auch das Transferprogramm abgeschlossen. Hatzl: „Wir hatten zwar in der vergangenen Woche noch einen Testkandidaten da, doch wir verzichteten auf eine weitere Verpflichtung. Der Kader ist qualitativ und auch in der Breite gut aufgestellt.“

Noch zwei Tests vor dem Cup-Spiel

Bevor es am 27. Juli in der ersten BFV-Cup-Runde nach Pilgersdorf geht, haben Hatzl und sein Team noch drei Gelegenheiten, das neue Spielsystem zu verfeinern. Am kommenden Freitag wird in Kottingbrunn getestet, dienstags darauf bei Ortmann.