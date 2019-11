Die durchwachsene Hinrunde mit 17 Zählern aus 15 Meisterschaftsspielen und dem 14. Tabellenplatz (bei einem Spiel weniger) haben den SV Schattendorf dazu veranlasst, den aktuell sehr jungen Kader mit Routine aufzupeppen. So kommen zwei Schattendorfer zurück: Kreativspieler Andreas Walzer, der zuletzt beim 1. Klasse Nord-Klub St. Georgen kickte, und Andi Strommer, der ein SVS-Eigenbauspieler ist und in seiner Laufbahn, so wie Walzer auch, Regionalliga-Erfahrung sammeln konnte. Zuletzt stand Strommer beim SC Bad Sauerbrunn unter Vertrag.

Ebenfalls vom SC Bad Sauerbrunn kommt der 25-jährige Sylvester Heuberger, der in der Defensive viele Positionen einnehmen kann. Schattendorfs spielender Obmann Alex Bernhardt betonte: „Wir haben sie geholt, damit sie die Jungen führen und der Mannschaft Sicherheit geben. Natürlich werden auch Spieler abgegeben. Wir werden uns diese Woche zusammensetzen und Gespräche führen. Fest steht, dass Stefan Prikoszovits seine Kampfmannschaftskarriere beenden und uns voraussichtlich bei Bedarf nur mehr in der Reserve aushelfen wird. Möglicherweise werden wir noch den einen oder anderen Reservespieler zu uns holen, da der Kampfmannschaftskader schlanker werden wird.“