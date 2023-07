Domagoj Mohl: „Aufgeben war keine Option“

Den 24. Iron Man in Klagenfurt wird Domagoj Mohl wohl nicht so schnell vergessen. Einerseits aufgrund der tollen Verhältnisse – Schwimmen im kristallklaren See, Radeln durch die Berge Kärntens und Laufen vom Stadtzentrum Klagenfurt bis Krumpendorf und zurück – und andererseits wegen der Probleme, die der Lindgrabener während seines Rennens zu bewältigen hatte.

Die 2,8 Kilometer Schwimmen verliefen noch ganz nach Plan. Nach 1:18:47 Stunden stieg der LMBler aus dem Wasser um in die Wechselzone zu laufen. Bereits nach wenigen Kilometern auf dem Rad merkte Mohl, dass es an diesem Tag nicht gut laufen sollte. „Ein Blick auf den Wattmesser bestätigte mein Gefühl“, erinnert sich Mohl, dass er jede Verpflegungszone dafür nutzte sich nasszumachen und die Wasservorräte aufzufüllen. Nach 5:40 Stunden war die Qual zu Ende, freute sich der Lindgrabener auf seine Paradedisziplin, das Laufen. Aber auch die Laufstrecke erwies sich mit Temperaturen über 30 Grad Celsius als keine angenehme Aufgabe. „Leider kam ich nicht an meine gewohnte Form heran“, erzählt Mohl, der später auch mit Magenproblemen zu kämpfen hatte. „Ich reihte mich dann in die große Anzahl an Athleten ein, die sich übergeben mussten. Aber Aufgeben war für mich keine Option. Nach 11:12:09 Stunden war die Qual dann endlich vorbei und die Finisher-Medaillen umgehängt.