Tolles WM-Erlebnis für Andreas Kocsis

Ein Erlebnis der Sonderklasse stand für LAC Unlimited-Athlet Andreas Kocsis am vergangenen Sonntag auf dem Programm. Der Oberpetersdorfer trat in der Altersklasse AK 40-44 gegen 320 Konkurrenten an. Pünktlich um 7.25 Uhr ging es für 3,9 Kilometer ins blitzblaue Meer. „Ein echtes Wasserschlacht-Feeling“, so Kocsis, für den es im Anschluss auf eine extrem harte, technisch sehr anspruchsvolle, 180 Kilometer lange Radstrecke ging. „Dabei waren 2.500 Höhenmeter und herausfordernde Abfahrten mit hoher Geschwindigkeit zu bewältigen“, erzählt Kocsis, auf den die ultimative Herausforderung noch wartete. Bei großer Hitze ging es auf die 42,2 Kilometer Marathon-Strecke. Der LACler holte seine letzten Reserven aus sich heraus, um nach 11:34 Stunden die magischen Worte zu hören: „You are an Ironman.“