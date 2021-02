In den vergangenen Tagen drehte sich beim ASK Kaisersdorf alles um die Verpflichtung von Manuel Steinwendter. Der treffsichere Mittelstürmer ist nach einem halben Jahr in Horitschon wieder zurück. Im Schatten dieses Transfers zauberten Obmann Erwin Pogats und Co. mit Peter Rajzinger aber noch einen aus dem Hut.

Der 27-Jährige, offensiv variabel einsetzbar, stößt aus Payerbach-Schlöglmühl, Niederösterreich, zur Mannschaft von Trainer Janos Imre. Im Mittelburgenland spielte er bereits für Klingenbach, Neckenmarkt und Kroatisch-Minihof. Mit Steinwendter und Rajzinger soll das Niveau im Sturm gehoben werden, den 14 Toren, die bisher erzielt wurden, viele folgen. Bislang steht Tomas Kunovsky mit vier Treffern als Topschütze da.

Innenverteidiger Nagy verlässt den Verein

Abseits der Sturmfreuden muss das Team einige Meter weiter hinten einen Abgang hinnehmen. Innenverteidiger Zoltan Daniel Nagy wechselt nämlich in die ungarische Regionalliga. Der Abgang schmerze, so Pogats. Nachlegen ist dennoch nicht geplant. Man könne den freien Platz intern kompensieren. Mit Kapitän Johannes Prokopetz zum Beispiel. Der von außen wohl reinrücken wird.