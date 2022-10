Karate Gold für Dominik Moser beim Debüt

Lesezeit: 2 Min RO Redaktion Oberpullendorf

Clemens (l.) und Dominik Moser (r.) gemeinsam mit Trainer Christian Zambach vom Union Shotokan Karate Do Oberpullendorf nach der Siegerehrung in Salzburg.

Foto: zVg

N ach dreijähriger pandemiebedingter (österreichweiter) Wettkampfpause nahmen drei Karateka vom Verein „Union Shotokan Karate Do Oberpullendorf“ beim 24. Kinder- und Jugendcup der SKIAF in Salzburg an den Start.