Inas Hercegovac versilberte sich

Werbung

Inas Hercegovac wurde wie schon im Vorjahr in den Nachwuchskader des österreichischen Nationalteams der SKIAF (Shotokan Karatedo International Austrian Federation) berufen. Der erst 16-jährige Oberpullendorfer durfte damit bei der Internationalen-Nachwuchsmeisterschaft in Unterschleißheim (Deutschland) an den Start gehen. Bei diesen Vergleichskämpfen waren die Länder Deutschland, Italien, Schweiz und Österreich vertreten. In der Kategorie Herren Kata ab Blaugurt holte Inas Silber. Bei seinem ersten Start im Kumite (Wettkampf) holte er einen großartigen, aber undankbaren vierten Platz. Obmann und Trainer vom Verein „Union Shotokan Karate Do Oberpullendorf“ Herbert Schmall „freute sich über die starken Auftritte seines Schützlings und gratulierte herzlichst.“