1. Bundesliga Ost Herren: Eine perfekte Runde

Jeweils den zweiten Sieg der laufenden Saison konnten Ritzing 2 und der SKK Loisdorf einfahren. Beide Mannschaften konnten sich damit etwas Luft in den hinteren Tabellenregionnen verschaffen. Vor allem der Sieg der Ritzinger kam gegen die davor noch ungeschlagenen Wiener vom BBSV doch etwas überraschend. „Wir haben schon in den Runden davor gute Leistungen gezeigt, diesmal konnten wir noch ein bisschen was drauflegen“, freut sich Kapitän Roman Torreiter über den wichtigen 5:3-Erfolg. Aus einem starken Kollektiv ragte Dominik Biacsi mit 630 Holz heraus.

Der SKK Loisdorf lieferte sich beim Aufsteiger aus Niederösterreichs Landesliga, dem KSK Gänserndorf, ein spannendes Duell. Janos Pasztor, Patrik Galos, Johann Oriovics und Jozsef Szabados holten ihre Mannschaftspunkte und hielten gemeinsam mit Daniel Oriovics und Emmerich Schedl bis zum Ende einen Vorsprung von 26 Kegeln, die einen wichtigen 6:2-Erfolg brachten.

Den Platz an der Tabellenspitze festigte die SpG Schlaining/Großwarasdorf mit einem 5:3-Erfolg über Kronlachner Wiener Neustadt. Das Ergebnis schaut allerdings nur auf den ersten Blick knapp aus, denn am Ende standen 147 Kegeln mehr als beim Gegner auf der Habenseite des Leaders.

Das perfekte Wochenende für das Mittelburgenland rundete am Samstagnachmittag der SKK Steinberg im Heimspiel gegen Neunkirchen 2 ab. Den Sieg sicherte am Ende Manfred Krecht, der seinem Gegner Manuel Pötscher auf der allerletzten Bahn 42 Holz abnahm, und mit dieser famosen Bahn (164 Holz) zu seinem Mannschaftspunkt auch jene für die höhere Anzahl an Kegeln (Anm.: plus 26) abstaubte.