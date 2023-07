Achterbahnfahrt endete auf dem zweiten Platz

Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle für Kleinwarasdorfs Superliga-Kegler beim Showdown des ÖSKB-Cups am vergangenen Sonntag in Ritzing. Zur Hälfte des Finales führten die Mittelburgenländer nämlich. Christoph Essmeister, Martin Janits und Franz Weber verbuchten elf Mannschaftspunkte. Kontrahent Orth/Donau hatte aber auch zehn Stück auf der Habenseite. „Aus den ersten drei Durchgängen haben wir das bestmögliche herausgeholt, durften wir auch auf den Sieg hoffen“, so Kapitän Martin Janits. Peter Brandstetter erwischte dann aber keinen guten Tag, was Kleinwarasdorf in Hintertreffen brachte, doch auch Orth machte die Tür in Runde fünf noch einmal einen Spalt auf. Auf der letzten Bahn verlor Kristijan Mijatovic allerdings zwei wichtige Zähler gegen Michal Kratochvil, womit Schlussspieler Christian Pinter keine Chance hatte, sein Team auf Platz eins zu bringen. „Es hat nicht ganz für das große Ganze gereicht“, resümierte Janits, für den es schon am Samstag in der Vorrunde einen Lichtblick gab. Da kamen mit Marcel Kuzmits und Jonas Plaukovits nämlich zwei Nachwuchshoffnungen jeweils eine Bahn lang zum Einsatz. „Sie haben ihre Sache gut gemacht und konnten tolle Erfahrungen vor so einem großen Publikum sammeln“, so Janits.