Die Auslosung wollte es so, dass der SKC Kleinwarasdorf und der SKC Sonnensee Ritzing am selben Spieltag mit zwei Herren-Teams und den Damen aufeinandertreffen. Beide Klubs holten jeweils einen Sieg bei den Herren, das Damen-Derby endete mit einem Unentschieden.

Sarah Karner zeigte sich nervenstark

Das Duell der Damen-Mannschaften war an Spannung nicht zu überbieten. Die Gäste riskierten bei der Aufstellung, was am Ende aufgehen sollte. „Die Ritzingerinnen haben sehr gut gespielt“, zollte Kleinwarasdorfs Brigitte Blümel den Gegnerinnen Respekt. Ihre Kleinwarasdorferinnen sahen schon wie die Siegerinnen aus, doch Sarah Karner warf auf der letzten Bahn um 15 Kegeln mehr, als Eva Pantzer und holte so den Punkt zum 4:4.

Eine klare Angelegenheit war das Derby der „Einser-Herren“. Die Heimischen dominierten vom Start weg und siegten letztendlich ungefährdet mit 7:1. Herausragend dabei, die beiden Topspieler der Teams. Martin Janits warf starke 658 Holz, Roman Gerdenitsch 657.

Den Beginn des Derby-Triples machten übrigens am Freitag-Abend die „Zweier-Teams“. Ritzing setzte sich dabei deutlich mit 7:1 durch und schloss zu Tabellenführer Horitschon auf.