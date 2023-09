SKC Sonnensee Ritzing: Die Zweier ist in der Bundesliga angekommen

Zweites Spiel, erster Sieg für den Aufsteiger aus Ritzing in der Bundesliga Ost. Nach dem 2:6 in Leoben feierten Roman Torreiter und Co. einen knappen, aber verdienten 5:3-Erfolg gegen Klagenfurt. „Die Gäste haben auf Kampf aufgestellt, aber wir haben stark begonnen und es hinten raus verwalten können“, erklärt der Mannschaftsführer. Die Neuzugänge Alex Reichenauer, Ferenc Szakacs und Dominik Biacsi sorgten für eine 3:1-Führung nach zwei Durchgängen und ein Plus von 90 Kegeln. Ein Vorsprung den Marc Wallner, Sascha Mileder und Roman Torreiter, die ihre Mannschaftspunkte (teilweise ganz knapp) abgeben mussten, zum 5:3 über die Ziellinie brachten. Für Torreiter ist der Niveauunterschied zur Landesliga, in welcher man lange um den ersehnten Aufstieg kämpfte, beträchtlich. „In der Bundesliga muss man sich wirklich jeden Punkt hart erkämpfen. In der Landesliga wussten wir oft schon vor dem Spiel, dass es bei einer normalen Leistung reichen würde“, so Torreiter.Bundesliga soll bei der Entwicklung helfen

Von den Spielen auf höherem Niveau sollen vor allem die jüngeren Akteure profitieren. „Ein Marc Wallner, Alex Reichenauer oder Dominik Biacsi werden auf dieser Bühne ihre Quoten erhöhen und sich hoffentlich so entwickeln, dass sie mittelfristig für das Superliga Team interessant werden“, hält Torreiter große Stücke auf seine jungen Kollegen. Vor allem Neo-Legionär Dominik Biacsi ließ mit 617 Holz in Leoben und 608 Kegeln auf der eigenen Bahn sein Potenzial aufblitzen. „Er kann noch mehr. Er ist noch gar nicht dort, wo er hinmöchte“, berichtet der Kapitän. „Er wird seinen Weg machen.“ Ein Weg, der seinem Team auch den Ligaerhalt sichern soll. „Das ist unser vorrangiges Ziel“, so Torreiter. „Die Liga ist sehr stark. Wir wollen aber gute Spiele machen und uns damit in der Bundesliga etablieren.“ Aktuell liegt man auf Rang acht unter zwölf Teams. Ein Platz mit dem man auch am Ende leben könnte.