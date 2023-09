Erster Sieg im ersten Spiel für die SpG Schlaining/Großwarasdorf

Erstes Spiel, erster Sieg. Besser hätte die Premiere der neuen Spielgemeinschaft zwischen Schlaining und Großwarasdorf in der Bundesliga Ost der Herren nicht laufen können. Zu Gast auf der Heimbahn in Kleinwarasdorf hatte man ausgerechnet den Bezirknachbarn SKK Loisdorf. „Eine geschlossene Mannschaftsleistung und eine fantastische Performance von unserem Peter ließen keinen Zweifel daran, wer die Kegelbahn als Sieger verlassen würde“, war auf der Facebook-Seite der Heimischen zu lesen. Gemeint war Peter Horvath junior der starke 651 Holz in die Bahn knallte und damit Tagesbestleistung erzielte. Beim SKK Loisdorf machte man eine „solide Teamleistung“ (Anm.: Schnitt 578 Kegeln) aus, die „allerdings gegen den Absteiger aus der Superliga nicht ausreichte“. Doch nach dem Derby ist für die Loisdorfer vor dem Derby. Am Samstag um 14 Uhr empfängt man in Oberpullendorf den SKK Steinberg. „Wir freuen uns auf zahlreiche Zuseher und ein spannendes Spiel“, so Mannschaftsführer Patrik Galos.

Die Gäste kommen mit einem 6:2-Heimerfolg gegen Leoben im Gepäck zum Lokalrivalen. „Wir konnten zwar unser Potenzial nicht ausschöpfen, aber es hat Gott sei Dank gereicht“, meinte Kapitän Josef Hauser zum Spiel. Für das Derby gegen Loisdorf wird man sich steigern müssen.