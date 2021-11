Janits schrammte an der Medaille vorbei

„Wenn du mich vor zwei Tagen angerufen hättest, wäre ich mit unserem Ergebnis wahrscheinlich noch nicht zufrieden gewesen“, meinte Kleinwarasdorfs Martin Janits in der Rückschau auf die Weltmeisterschaften der Nationalteams im polnischen Tarnowo Podgorne. Aber der Reihe nach: Österreichs Mannschaft bekam es in der schwierigen Vorrundengruppe B zum Auftakt mit Bosnien und Herzegowina zu tun. Mit einer starken Leistung (7:1) wurde der Grundstein zum Aufstieg ins Viertelfinale gelegt, welcher mit einem 6:2-Pflichtsieg über Estland fixiert wurde. Damit wurde das Duell mit Deutschland zum „Schauwerfen“ zweier schon qualifizierter Teams. „In diesem Spiel haben wir Ressourcen geschont, um für das Viertelfinale gegen Ungarn voll angreifen zu können“, berichtet Janits, der im Duell mit dem WM-Mitfavoriten ebenfalls geschont wurde. Der Plan von Cheftrainer Gerhard Pracser sollte aufgehen.

Österreich wuchs gegen Ungarn über sich hinaus

Gegen die favorisierten Magyaren lief es von Beginn an gut, auch wenn Janits seinen Punkt gegen Norbert Kiss trotz Führung nach drei Bahnen knapp abgeben musste. „Aber in der Folge haben wir dann die Chancen, die uns die Ungarn ließen, genutzt. Sind ein bisschen über uns hinausgewachsen“, freute sich der Kleinwarasdorfer über den Semifinaleinzug. In der Runde der letzten vier wartete mit Serbien ein Weltklasse-Team, dem man schon bei der WM 2019 knapp unterlegen war. Ähnlich lief es auch diesmal. Mit einem fulminanten Mitteldurchgang brachte sich Österreich zurück ins Final-Rennen, doch die Serben hatten mit 5:3 das bessere Ende für sich. Einen ähnlichen Spielverlauf gab es auch im kleinen Finale gegen Kroatien (2:6), woraufhin im Team Austria, ob der verpassten Bronze-Chance, vorerst die Enttäuschung regierte. So auch bei Janits, der in den letzten beiden Spielen zwar konstant hoch scorte, aber keinen Punkt verbuchen konnte. „Ich habe gut, aber nicht optimal gespielt. Auf diesem Niveau muss man noch ein bisschen mehr bringen“, gab sich Martin Janits selbstkritisch, aber mit positivem Blick in die Zukunft. „Wir haben gezeigt, dass wir mit den Besten der Welt mithalten können. Werden aus dieser WM lernen und in Zukunft noch besser werden.“