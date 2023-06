Janits und Gerdenitsch sind Weltmeister

35 Weltmeisterschaften lang musste Österreichs auf Gold warten. Im Jahr 2023 war es endlich so weit und zwei mittelburgenländische Kegler waren mit von der Partie. Kleinwarasdorfs Martin Janits und Ritzings Roman Gerdenitsch trugen ihren Teil zum historischen Gold bei.

Nach einer perfekten Vorrunde mit drei Siegen über die Slowakei, Slowenien und Estland ging es für Rot-Weiß-Rot in den K.O.-Spielen ans Eingemachte. Bereits das 5:3 gegen die Ungarn stand auf hohem Niveau, im Semifinale gegen Kroatien entschieden beim 4:4 nur 21 Kegeln zugunsten der Österreicher. Somit war das erste Finale in Österreichs Geschichte fixiert. Und was könnte es schöneres geben als ein Duell gegen Deutschland. Martin Janits stand in der Startformation, spielte mit 705 Holz in einem starken Team, das den Österreichrekord auf 4.076 verbesserte, Bestleistung. „Ich werde noch ein paar Tage brauchen, um das Ganze zu verarbeiten“, so ein überglücklicher Janits.