Janits und Vegerbauer waren unantastbar

Obwohl einige der Favoriten bei den Landesmeisterschaften der Allgemeinen Klasse im Classic-Bewerb (Anm.: 4 Wurfserien á 30 Wurf kombiniert) Federn lassen mussten, standen am Ende zwei nicht unerwartete Landesmeister fest. In Oberpullendorf knallte Martin Janits vom SKC Kleinwarasdorf mit 640 Kegeln einen neuen Rekord auf die Bahn im Sport-Hotel-Kurz. „Ich habe mir den Sieg als Ziel gesetzt. Dass es auch noch Bahnrekord wurde, ist umso besser“, so der ÖSKB-Nationalspieler, der mit seinem Spiel am vergangenen Samstag sehr zufrieden war. Zufrieden konnten auch Christian Pinter (SKC Kleinwarasdorf) und Martin Eder (SKC Sonnensee Ritzing) sein, die sich als Zweiter und Dritter ebenfalls für die Staatsmeisterschaften, welche voraussichtlich im Juni in Graz über die Bühne gehen, qualifizierten. Im geschlagenen Feld landeten die Mitfavoriten Roman Gerdenitsch als Fünfter und Titelverteidiger Franz Wendl als Siebenter.

Gerangel um die Plätze hinter Vegerbauer

Einen ähnlichen Verlauf wie bei den Herren nahm auch der Damen-Bewerb in Kleinwarasdorf. Hinter der klaren Siegerin Martina Vegerbauer vom DKV Schlaining (610 Holz) gab es eine knappe Entscheidung um die weiteren Podestplätze. Rang zwei sicherte sich Vegerbauers Teamkollegin Teodora Marth (569 Kegeln), den dritten Rang fuhr Sabine Blank vom SKC Leithaprodersdorf (555) mit nur einem Kegel Vorsprung auf die Ritzingerin Nina Unger (554) ein. Hinter den Erwartungen blieb Hausherrin Klara Janits, die sich mit Platz fünf begnügen musste.

Am kommenden Wochenende herrscht wieder Hochbetrieb auf den Bahnen des Bezirks. Am Samstag stehen die Staatsmeisterschaften im Sprint der Damen in Oberpullendorf und jene der Herren in Kleinwarasdorf auf dem Programm. Am Sonntag steht der Tandem-Bewerb in Ritzing an.