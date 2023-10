Kleinwarasdorf feierte doppelten Cupsieg

Während die Herren des SKC Kleinwarasdorf ihrer Favoritenrolle gerecht wurden, war der Erfolg der Damen doch eher überraschend. Im Superliga-Spiel vor zwei Wochen unterlag man den Schlainingerinnen auf der Heimbahn nämlich noch mit 2:6, diesmal nutzte man allerdings die „Gunst der Stunde“ und drehte den Spieß um. „Auch das Spiel damals war hart umkämpft und ging nur knapp (Anm.: minus 12 Kegeln) verloren“, erzählt Kleinwarasdorfs Sportlicher Leiter Martin Janits. Am vergangenen Sonntag in Deutschkreutz fielen die wenigen Kegeln auf Seiten der Kleinwarasdorferinnen. Klara Janits und Co. holten mit 19 Holz Vorsprung Platz eins vor den Südburgenländerinnen. Auf Platz drei landeten die Bundesliga-Damen aus Ritzing.

Bei den Herren legte der Titelverteidiger aus Kleinwarasdorf auf der Heimbahn gleich einmal vor. Martin Janits und Christian Pinter holten in den ersten beiden Durchgängen einen Vorsprung von 89 Kegeln heraus, den die beiden Ritzinger Alexander Jaskulski (646 Holz) und Roman Gerdenitsch (656) auch mit Topleistungen nicht mehr aufholen konnten. „Unsere Leistung war am heutigen Tag eher durchschnittlich. Umso schöner, dass es doch gereicht hat. Über zwei Titel an einem Wochenende darf man sich nicht beklagen“, so Martin Janits. Auf Platz drei hinter Ritzing landete die SpG Schlaining/Großwarasdorf. Den vierten Platz im BSKV-Cupfinale, welches im Februar stattfindet, holte sich mit Union Pöttsching das Überraschungsteam des Wochenendes.