Kleinwarasdorf knapp am Final Four vorbei

„Unser Auftritt war zufriedenstellend. Natürlich wären wir gerne am zweiten Tag im Final Four vertreten gewesen“, fasste Mannschaftsführer Martin Janits die Leistung des SKC Kleinwarasdorf beim NBC (Anm.: Ninepin Bowling Classic) Cup in Cluj zusammen. Ein starker Schnitt von 618 Holz reichte den Mittelburgenländern nicht, um unter die besten vier zu kommen.

Am Ende fehlten genau 51 Kegeln auf Zadar, das als vierter ins Semifinale einzog und nach Siegen über Cluj (5:3) und Hallbergmoos (6:2) den Titel abräumte. „International ist der Level noch einmal was anderes als national“, erklärt Janits. „Die Stimmung ist viel heißer und der Druck dadurch höher.“

Diesem war Legionär Ondrej Sobcak, der nie in sein Spiel fand, diesmal nicht gewachsen. Auch Christoph Essmeister konnte nach seiner Einwechslung die Kohlen nicht mehr aus dem Feuer holen. „Es wäre mehr möglich gewesen, aber es gibt keine Vorwürfe an niemanden“, so Janits, der sich viel lieber auf die nächste Aufgabe in der Meisterschaft konzentrieren möchte. Am Samstag wartet der schwere Gang zum KSV Wien („Da haben wir uns immer schwer getan“). Da will man in der Meisterschaft nachlegen, um als Top-Drei-Tream auch nächste Saison wieder international antreten zu dürfen.