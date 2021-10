Kleinwarasdorf setzte sich gegen Favorit Orth/Donau durch

Mittelburgenlands Kegler sorgen in der Superliga weiterhin für Furore. Nachdem der SKC Ritzing vor wenigen Wochen mit Sankt Pölten (5:3) schon einen Spitzenklub in die Schranken wies, entzauberten die Kleinwarasdorfer am vergangenen Samstag auf eigener Anlage den großen Titelfavoriten Orth/Donau. Die Niederösterreicher vertraten in der Vorwoche Rot-Weiß-Rot im Europa-Pokal und landeten dabei auf Rang zwei. In Kleinwarasdorf mussten sie sich allerdings geschlagen geben. Weil Claudio Boanta (655 Kegeln), Martin Janits (639) und Christian Pinter (606) vorlegten, für eine 3:1-Führung nach zwei Durchgängen sorgten, ehe Peter Brandstetter und Franz Wendl gegen die starken Schlussspieler des Gegner – Matthias Zatschkowitsch warf unglaubliche 706 Holz – 13 Kegeln für den Sieg ins Ziel retteten. Damit gehen die Kleinwarasdorfer als Tabellenführer in die Länderspielpause. Anfang November geht es auswärts gegen Schwaz.