Meisterzug fuhr wohl ohne Kleinwarasdorf ab

„Das Spiel nahm nicht den erhofften Ausgang“, meinte Kleinwarasdorf-Kapitän Martin Janits nach der 3:5-Niederlage beim Tabellenführer, die wohl die Hoffnungen auf den Meistertitel begrub. „Da müsste jetzt schon Ostern und Weihnachten an einen Tag fallen, dass sich Orth/Donau das jetzt noch nehmen lässt.“ Die Niederösterreicher liegen zwar in der Tabelle nur zwei Punkte vor den Kleinwarasdorfern, weisen aber auch bei den Mannschaftspunkten klar voran.

Zurück zum Spiel: Für die Mittelburgenländer lief es von Beginn an nicht wie geplant. Nach dem ersten Durchgang lag man doch überraschend mit 0:2 zurück. Der verpasste Punkt von Claudiu Boanta gegen Jan Mecerod sollte bis zum Ende schwer wiegen. Da halfen auch die Punkte von Martin Janits, Ivan Cech und Franz Wendl nichts, da der Favorit mit 130 Kegeln mehr von der Bahn fegte. „Es wäre mehr möglich gewesen, aber nach dem ersten Durchgang hatte der Gegner quasi auch keinen Druck mehr. Rückte auch ein mögliches Unentschieden in weite Ferne“, so Janits, der das Topspiel aber rasch abhakte und neue Ziele für die verbleibenden Runden definierte. „Wir müssen den Fokus nun auf den zweiten Platz legen. Da wird es auch noch einen harten Kampf mit Neunkirchen geben.“

Die Niederösterreicher liegen nämlich auch nur zwei Punkte hinter den Kleinwarasdorfern, die nach der Meisterschaftspause auch noch eine schwere Aufgabe gegen Schwaz (Anm.: 5. März um 15.30 Uhr in Kleinwarasdorf) erwartet. Eine Woche später wartet dann die nächste „Schnittpartie“ in Neunkirchen.