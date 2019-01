„Der Sieg war am Ende relativ ungefährdet“, analysierte Kleinwarasdorfs Christian Pinter das Superliga-Derby. Getragen wurde das Spiel der Hausherren vor allem von den groß aufspielenden Martin Janits (643 Kegeln) und Peter Kovacs (620 Kegeln). Mit diesem Sieg verschafften sich Pinter & Co. als Tabellenvierter drei Punkte Vorsprung auf die Ritzinger, die auf Platz fünf rangieren. Auf dem ungeliebten vierten Rang will in Kleinwarasdorf aber keiner bleiben. „Unser Ziel bleibt natürlich zumindest Dritter zu werden“, erklärt Pinter. Dazu ist es notwendig den KSV Wien zu überholen. Nicht unmöglich, auch wenn man gegen die Wiener auswärts antreten muss. „Diese Bahn liegt uns für gewöhnlich“, weiß der Kleinwarasdorfer. Derzeit fehlt auch nur ein Zähler zum Minimalziel. Auf den Tabellenzweiten aus Orth/Donau fehlen derzeit drei Zähler. Auch nicht unmöglich, aber schon sehr schwer aufzuholen.

Außer Reichweite ist der internationale Startplatz (Anm.: Platz drei berechtigt zur Teilnahme am NBC-Pokal) nach dem 2:6 für die Ritzinger. „Schade, die Chance war da. Der Respekt in manchen Phasen des Spiels etwas zu groß“, so Ritzings Startspieler Roman Gerdenitsch. Nun geht es für die Sonnensee-Truppe darum, den Fünften Platz zu fixieren. „Mit Heimsiegen gegen Schwaz und Schlaining wollen wir einen großen Schritt dorthin machen.“