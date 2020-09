Nach dem Lockdown im März und dem damit verbundenen Abbruch der Saison 2019/20 geht es für die mittelburgenländischen Bundes- und Superliga-Kegler am kommenden Wochenende endlich wieder um Punkte. Und damit für die Damen des SKC Kleinwarasdorf darum, (unfreiwillig) Versäumtes nachzuholen.

Mannschaftsführerin Brigitte Milletich und Co. waren nämlich auf gutem Wege, den Aufstieg von der Bundes- in die Superliga zu realisieren. Zum Auftakt wartet das Auswärtsspiel gegen BBSV Wien II. Ebenfalls eine ganz starke Vorsaison zeigte die Truppe des SKC Sonnensee Ritzing als erster Verfolger der Kleinwarasdorferinnen. Diese soll ab Samstag, wenn man beim KSV Volksbank Herzogenburg gastiert, bestätigt werden.

Eine Etage höher, nämlich in der Superliga wollen beide Klubs bei den Herren auch eine gewichtige Rolle spielen. Kleinwarasdorf-Kapitän Martin Janits traut seinem Team, das sich mit Arpad Antal vom KSV Wien verstärkte, einiges zu: „Wir wollen in die Top Drei.“

Der Auftaktgegner hat allerdings zumindest ähnliches vor. Neunkirchen zählt nämlich, so wie Orth/Donau und Sankt Pölten, zu den absoluten Favoriten in der Liga. „Wir sind aber in guter Verfassung und wollen mehr holen, als bei unserem letzten Auftritt in Neunkirchen“, so Janits.

Etwas kleinere Brötchen, aber dennoch ehrgeizige Ziele werden in Ritzing verfolgt. „Nach den drei großen und Kleinwarasdorf wäre Rang fünf ganz schön“, so Mannschaftsführer Roman Gerdenitsch. Auch sein Sextett erfuhr eine Blutauffrischung. Balazs Rudolf (Zalaegerszeg) ersetzt in der kommenden Saison Bela Papp. „Wir starten mit einem positiven Gefühl“, meint Gerdenitsch vor dem Duell in Schwaz.