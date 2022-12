Pröll und Brandstetter holten Sprint-Medaillen ins Burgenland

Werbung

Jeweils vier Vertreter entsandte der BSKV zu den Sprint-Bewerben der Damen und Herren am vergangenen Wochenende in der Steiermark. Bei den Damen in Tragöß spielte die junge Ritzingerin Tanja Pröll von Beginn an groß auf.

Nach Platz eins in der Qualifikation (219 Kegeln) ging es mit einem Freilos und zwei Siegen weiter bis ins Semifinale, wo die Schlainingerin Martina Vegerbauer wartete. Pröll ging im Burgenländerinnen-Duell mit 1:0 in Front, doch die Südburgenländerin schlug auf Bahn zwei zurück und setzte sich im Sudden Victory mit 22:18 durch. Für die Ritzinger blieb Bronze, während sich Vegerbauer im Endspiel gegen ihre Teamkollegin Lisa-Marie Pimperl, die in der Vorsaison noch für den SKK Steinberg kegelte, den Staatsmeistertitel sicherte.

Auch bei den Herren in Leoben bestimmte ein rot-goldener Teilnehmer das Geschehen in der Qualifikation. Martin Janits holte sich mit 241 Holz Platz eins, schied nach einem Freilos im Achtelfinale aber hauchdünn (22:23 im Sudden Victory) gegen Martin Eder aus. Im Semifinale standen dennoch zwei Kleinwarasdorfer. Peter Brandstetter und Franz Wendl mussten sich Philipp Vsetecka bzw. Fabian Eigner jeweils mit 0:2 geschlagen geben und holten ebenfalls den geteilten dritten Rang. Den Titel sicherte sich Vsetecka mit einem 2:1-Sieg.

Keine Medaille gab es Tags darauf im Tandem-Mixed in Graz. Als beste burgenländische Paarung schafften es Lisa-Marie Pimperl und Josef Hauser ins Viertelfinale, wo man im Sudden Victory um einen Kegel (24:25) an den Medaillenrängen vorbeischrammte.