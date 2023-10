Ritzing schlug im Derby zurück

„Wir brauchen einen guten Tag und sie einen etwas schlechteren“, meinte Ritzing-Mannschaftsführer Roman Gerdenitsch vor dem Derby gegen die favorisierten Kleinwarasdorfer, angesprochen auf die Siegchancen seines Teams. Letztendlich sollte genau das eintreffen. Die Kleinwarasdorfer warfen in den ersten beiden Durchgängen zwar eine 3:1-Führung und ein Plus von 38 Kegeln heraus, doch schon zu diesem Zeitpunkt war klar, dass es im Kampf um den Sieg zumindest sehr eng werden würde. Wurde es schlussendlich aber gar nicht, da die formstarken Ritzinger Alexander Jaskulski und Roman Gerdenitsch den Rückstand bereits nach zwei Bahnen in einen Vorsprung verwandelten und dann auf Bahn drei alles klarmachten. Endstand: 5:3. „Die Niederlage ist aber keineswegs unseren Schlussspielern zuzuschreiben. Wir war mannschaftlich gesehen heute nicht stark genug“, gibt sich Kleinwarasdorf-Kapitän Martin Janits kritisch. Dem Gegner gratuliert er fair zum Sieg: „Die Ritzinger waren heute kompakter als wir und haben daher verdient gewonnen.“

Ähnlich sieht es auch Ritzings Roman Gerdenitsch in der Rückschau: „Wir wussten, dass wir hinten raus was holen können, wenn wir schon in den ersten beiden Durchgängen kompakt sind. Schon in Jenbach konnten wir am Ende viele Kegeln aufholen.“ Die Freude über den Derbysieg („auf den haben wir schon lange warten müssen“) will man auch in die kommenden Saisonspiele mitnehmen. „Ein Mittelfeldplatz sollte allemal möglich sein. Ambitionen nach oben sind immer da“, so Gerdenitsch.

Beim Lokalrivalen hat man nicht viel Zeit um die Niederlage aufzuarbeiten. Seit Dienstag weilt das Team in Kroatien beim NBC-Pokal. „Wir müssen und können uns steigern. Aktuell schauen wir von Bewerb zu Bewerb“, erklärt Martin Janits.