Ritzingerinnen spielten eine starke Hinrunde

Platz zwei nach dem ersten Durchgang und noch dazu einen 5:3-Derbysieg gefeiert. Die Damen des SKC Sonnensee Ritzing waren die Überraschung schlechthin in der Hinrunde der 1. Bundesliga. „Wir sind mit der Ausbeute im Herbst sehr zufrieden“, sagt Mannschaftskapitän Oskar Schmidt. „Es war eine Leistungssteigerung im Team gegenüber dem Vorjahr zu erkennen. Wir haben aber immer noch freies Potenzial.“

Damit spricht Schmidt den letzten Auftritt im Jahr 2021 an. Dort setzte es nach einer tadellosen Saison – mit nur einer Niederlage gegen den Aufstiegsfavoriten aus Dornbirn – eine vermeidbare Niederlage gegen Leithaprodersdorf. „Da haben wir leider nur das gespielt, was wir müssen, nicht mehr. Die Gegnerinnen haben hingegen alles aus sich herausgeholt.“ Und ganz nebenbei auch einen neuen Mannschaftsrekord in die Ritzinger Bahn geknallt. Vielleicht fehlte beim letzten Heimspiel des Herbsts auch das kleine Quäntchen Glück, welches Schmidt des Öfteren aufseiten seiner Mädels sah. „Wir gewannen viele knappe Spiele, blieben von Verletzungen und Infektionen verschont“, hoffentlich bleibt das so. Denn mit Neunkirchen II und Kleinwarasdorf sitzt dem Tabellenzweiten starke Konkurrenz im Nacken. „Wir wollen natürlich da oben bleiben, auch wenn es schwer wird und so nicht zu erwarten war“, so Schmidt.

Kleinwarasdorf blieb hinter den Erwartungen

Ebenfalls in der oberen Tabellenhälfte, aber weniger zufrieden, ist der SKC Kleinwarasdorf nach dem Herbstdurchgang. Brigitte Miletich und Co. kamen nach einem starken Start mit zwei Siegen ins Stolpern und mussten sich schlussendlich mit Platz vier begnügen. „Nach dem guten Start fiel das Spiel gegen BBSV Wien aus. Das hat uns anscheinend doch etwas aus der Bahn geworfen“, so Mannschaftsführerin Brigitte Miletich. Ein, zwei Spielerinnen konnten im weiteren Saisonverlauf nicht ihr volles Leistungsspektrum abrufen und weil auch Klara Janits mit einer Meniskusverletzung kein einziges Spiel bestreiten konnte, kam das Kleinwarasdorfer „Werkl“ nie wie gewollt ins Laufen. Wahrscheinlich auch ein Produkt der gesteigerten Erwartungshaltung aufgrund der vergangenen beiden Abbruchsaisonen, in denen man jeweils auf Kurs in Richtung Superliga war. „Wir wollen es 2022 mit etwas mehr Lockerheit angehen. Mit guten Leistungen ergibt sich eine gute Platzierung von selbst.“