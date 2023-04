Ritzings Zweier vor der perfekten Saison

Die Zweitvertretung des SKC Sonnensee Ritzing legte in der Landesliga eine perfekte Saison hin. In 16 Spielen ging man 15 Mal als Sieger von der Bahn, das letzte Spiel gegen Andau-Tadten kommt aufgrund eines Verzichts der Nordburgenländer nicht mehr zur Austragung. Somit wurde das Saisonziel am Ende ganz oben zu stehen souverän erreicht. „Gegenüber dem Vorjahr haben sich viele Spieler noch einmal steigern können. Die höhere Leistungsdichte im Kader hat sich oft bezahlt gemacht“, kennt Roman Torreiter die Gründe für die starke Saison. Auch Ausfälle, die zumeist aufgrund nachrückender Spieler ins Superliga-Team resultierten, konnten so problemlos kompensiert werden. „Wir konnten nur einmal mit der etatmäßigen Startformation spielen“, berichtet Torreiter. Diese mannschaftliche Geschlossenheit muss man auch noch am 20. Mai präsentieren, wenn man in der Relegation zur Bundesliga auf die Meister aus Wien, Niederösterreich, Steiermark, Kärnten und den Bundesliga-Vorletzten aus Wiener Neustadt. „Da wollen wir einen der zwei Aufstiegsplätze ergattern. Wir trauen uns die Bundesliga definitiv zu“, ist Torreiter optimistisch.