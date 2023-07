Rot-Gold warf sich zum ASVÖ Bundesmeister

Mit bescheidenen Zielen reiste der SKK Steinberg, der das Burgenland beim ASVÖ Bundescupfinale vertrat, nach Kärnten. „Von der Besetzung her war damit zu rechnen, dass wir uns mit Wien um Platz drei duellieren“, erzählt Josef Hauser. Weit gefehlt, denn die Wiener ließen aus, wurden nur Vierter und die Burgenländer liefen zur Höchstform auf und ließen Tirol und Niederösterreich, die jeweils mit Superliga-Spielern am Start waren, hinter sich. Den Grundstein zum überraschenden Erfolg legten Tobias Zagler, der mit 583 Holz für den zweitbesten Wert des Tages sorgte und Neuzugang Dietmar Fuchs mit 559 Kegeln. „Es war ein richtig geiles Finale. Die ganze Halle hat uns angefeuert und uns zum Sieg gepeitscht“, berichtet Hauser. Weiteres Highlights gab es für Nachwuchsspieler Tobias Zagler. Er gewann auch das Jugendturnier und durfte im Anschluss eine Woche lang am ASVÖ-Lehrgang für Nachwuchsspieler teilnehmen.

Endstand

1. Platz: Burgenland (Tobias Zagler 583, Dietmar Fuchs 559, Josef Hauser 524, Thomas Baumgartner 524) 2.190 Kegeln. 2. Platz: Tirol 2.153 Kegeln. 3. Platz: Niederösterreich 2.137 Kegeln. 4. Platz: Wien 2.29 Kegeln. 5. Platz: Kärnten 2.122 Kegeln.