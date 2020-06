Rückblick: Nach dem Meisterschaftsabbruch der Super- und Bundesligen durch die Bundesligakommission am 15. April 2020 reichten die Vereine aus Kleinwarasdorf, Sankt Pölten, Schwaz, Neunkirchen und der KSV Wien einen Protest gegen die angepeilte Wertung ohne Aufsteiger ein. Am 10. Mai wurde dem Protest der Klubs stattgegeben, weil der Bundesvorstand bei seiner Überprüfung zum Ergebnis kam, dass die Bundesligakommission eine diesbezügliche Entscheidung nicht treffen darf. Gleichzeitig wurde die selbe Entscheidung allerdings vom Bundesvorstand noch einmal getroffen.

„Daran hat sich bis heute auch nichts geändert“, erzählt Kleinwarasdorfs Sportlicher Leiter Martin Janits, der den Protest in der Hoffnung seiner Damen-Mannschaft den verdienten Aufstieg – zum Zeitpunkt des Abbruchs führte man überlegen die Tabellen der 1. Bundesliga an – in die Superliga zu ermöglichen, unterzeichnete.

Ziel: Aufstieg auf der runderneuerten Bahn

Einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gab es in den vergangenen Wochen aber doch. „Ich hatte ein Gespräch mit dem ÖSKB-Präsidenten Wilhelm Binder und Mitgliedern des Vorstands. Wir haben über viele Sachen diskutiert. Es war ein gesunder Austausch. Mir wurde auch erklärt, warum beim Abbruch so gehandelt wurde. Veränderungen, was die abgebrochene Saison betrifft, gibt es aber dennoch nicht.“ Für die Kleinwarasdorfer und die weiteren vier Vereine besteht jetzt noch die Möglichkeit, in Berufung zu gehen. Weil das Sportjahr des ÖSKB aber mit 30. Juni endet, drängt die Zeit. „Wir können den Beschluss zwar noch anfechten, werden davon aber keinen Gebrauch machen“, sagt Martin Janits. „Weil es rechtlich keinen Sinn macht.“ Der Verband stimmte aber zumindest zu, die Meister inoffiziell zu ehren. Für eine offizielle Ehrung hätte es die Zustimmung von Sport Austria gebraucht, die es jedoch nicht geben wird.

Daher richtet sich bei den Kleinwarasdorfern der Blick nach vorne. Aktuell wird an der Fertigstellung der Kegelbahn gearbeitet. Auf der, nach einem Wasserschaden runderneuerten Bahn, soll dann der Aufstieg der Damen in der kommenden Saison nachgeholt werden.