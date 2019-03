Besser hätte das vergangene Wochenende für den SKK Loisdorf nicht laufen können. Die Zweier-Mannschaft hatte mit dem SKC Andau den schärfsten Konkurrenten der Einser im Kampf um den Meistertitel zu Gast und leistete mit einem klaren 7:1-Erfolg vielleicht die entscheidende Schützenhilfe auf dem Weg zur Rückkehr in die 1. Bundesliga Ost.

Die Einser nutzte tags darauf die Steilvorlage der Mannschaftskollegen, fuhr den erwarteten Sieg über Schlusslicht Leithaprodersdorf (6:2) ein und holte sich damit die Tabellenführung zurück. Dort, nämlich auf Rang eins, will man jetzt bis zum Saisonende bleiben. Doch schon am Freitag wartet ein schwerer Brocken auf Obmann Herbert Kern & Co.

Beim Tabellendritten, dem SKC Sonnensee Ritzing II, muss der erworbene Vorteil verteidigt werden. „Eine knifflige Angelegenheit, aber wir sind voller Selbstvertrauen“, meint Kern. Vor dem wohl entscheidenden Spiel können die Loisdorfer aus dem vollen schöpfen. „Personell ist alles auf Schiene. Alle können am Freitag dabei sein“, so Kern.

Für den Konkurrenten geht es gleichzeitig um die letzte Chance, noch im Titelzweikampf einzugreifen. Spannung ist also garantiert.