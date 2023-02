SKK Loisdorf: Starke Auftritte bescherten zwei volle Erfolge

Werbung

Zweimal gingen die Kegler des SKK Loisdorf am vergangenen Wochenende als Außenseiter auf ihre Heimbahn im Sport-Hotel-Kurz in Oberpullendorf. Zweimal durfte man sich in Anschluss an die Begegnungen aber als Sieger feiern lassen.

Den Anfang machte am Freitagabend die Landesliga-Truppe, die sich als Tabellenfünfter daran anschickte den Zweiten aus Großwarasdorf mehr als nur zu fordern. „Der Sieg schaut am Ende klarer aus, als das Spiel war“, wusste Startspieler Herbert Kern nach dem 7:1 zu berichten. Tatsächlich sorgten er und Claus Pinter mit einem „zarten“ Plus von 27 Kegeln für eine 2:0-Führung. Stefan Trenovatz und Heribert Artner erhöhten auf 4:0, ehe Gernot Krutzler den fünften Punkt einfuhr. Mit einem Vorsprung von 42 Holz gingen auch die verbleibenden zwei Mannschaftspunkte an die Loisdorfer, die den Kampf um Stockerlplätze hinter dem designierten Meister Ritzing 2 (6:2 gegen Siegendorf) enorm spannend machen. Großwarasdorf liegt immer noch auf Rang zwei (14 Zähler), dahinter lauern aber schon die Zweier-Teams aus Kleinwarasdorf, Loisdorf und Steinberg (jeweils 10).

Aufstellungspoker ging voll auf

In der Bundesliga Ost brachte Janos Pasztor sein Team ebenfalls früh auf die Siegerstraße. Zwar ging es mit einem 1:1 aus dem ersten Durchgang, doch der Legionär erspielte 140 Kegeln, was für den Tabellenzweiten aus Steinberg bis zum Schluss nicht gutzumachen war. „Die Bahn in Oberpullendorf liegt uns einfach nicht“, wusste Steinbergs Mannschaftsführer Josef Hauser nach dem 3:5. Loisdorfs Pendant Patrik Galos erwischte im Aufstellungspoker die richtige Taktik: „Bei uns ist heute alles wie gewünscht gelaufen. Alles was wir uns von der Aufstellung erhofft haben, ist eingetreten.“

Zudem handelte es sich um zwei enorm wichtige Tabellenpunkte für die Loisdorfer, die nach drei Niederlagen in Serie etwas ins Hintertreffen geraten waren. Zwar liegt man mit 12 Punkten immer noch auf dem vorletzten Platz, aber der Anschluss an die Mittelfeldplätze wurde gewahrt.