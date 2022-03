SKK Steinberg: Auf Derbysieg folgt Duell um Platz eins

Neun Spiele in Folge waren die Steinberger ungeschlagen geblieben, bevor man sich in der Vorwoche Wiener Neustadt mit 3:5 geschlagen geben musste. Gegen den SKK Loisdorf kehrten Josef Hauser und Co. mit einem 6:2-Erfolg allerdings wieder auf die Siegerstraße zurück. Mit einer offensiven Aufstellung – der etatmäßige Schlussspieler Manfred Krecht eröffnete – legten die Hausherren von Beginn an vor. Schon im ersten Durchgang erspielten Krecht und Hauser trotz Punkteteilung einen Vorsprung von 31 Kegeln. Dieser wurde in der Folge kontinuierlich ausgebaut, bis am Ende ein klarer Vorsprung von 149 Holz erreicht war. „Wir konnten das Spiel im letzten Durchgang kurz noch einmal interessant gestalten. Am Ende setzten sich die Steinberger aber doch durch“, meinte Loisdorf-Obmann Herbert Kern, der sich gegen den favorisierten Florian Janits ebenso den ersten Satz holte wie Didi Fuchs gegen Richard Orban und damit noch einmal Druck aufbaute, nach dem Spiel.

Janits und Orban spielten den Sieg trocken heim

„Wir sind ruhig geblieben. Letztendlich haben Flo und Richi den Sieg trocken nach Hause gespielt“, war Steinberg-Kapitän Josef Hauser nach dem Derbysieg zufrieden. Dieser ermöglicht den Steinbergern noch eine (kleine) Titelchance. Dazu muss am Samstag gegen Tabellenführer Schlaining allerdings wie schon im Herbst (6:2) ein klarer Sieg gelingen. „Wir werden alles daran setzen, um den Titelkampf noch einmal spannend zu machen“, gibt sich Josef Hauser kämpferisch. Wohlwissend, dass für den Sprung auf Rang eins der Abschlusstabelle wohl drei Siege aus den verbleibenden drei Runden gebraucht werden. Denn die Südburgenländer haben bei Punktegleichheit noch zwei Nachtragsspiele (Anm.: St. Pölten 2, Gemeinde Wr. Neustadt) in der Hinterhand.