Steinberg und Loisdorf mit Luft nach oben

Vier Punkte trennen den SKK Steinberg als Fünften und den SKK Loisdorf als Neunten aktuell in der Tabelle. Dementsprechend fallen auch die Zielsetzungen vor dem Frühjahr ziemlich konträr aus. Steinberg peilt mit einer guten Auslosung für das Frühjahr sogar die Top-Drei an, die Loisdorfer wollen alles daran setzen, um in der Bundesliga zu bleiben. Aber der Reihe nach:

Der Saisonstart verlief für den SKK Steinberg so gar nicht nach Wunsch. Nach einem 4:4 beim BBSV Wien dauerte es bis zur fünften Runde, ehe beim 5,5:2,5 gegen Kronlachner Wiener Neustadt wieder Punkte auf das Konto von Josef Hauser & Co. wanderten. „Dieser Sieg hat dann aber einiges freigesetzt“, erzählt der Kapitän. Was folgte war eine starke Serie von weiteren vier Runden ohne Niederlage inklusive dem Derby-Auswärtssieg (6:2) sowie einem klaren Heimsieg (6:2) über den damaligen Tabellenführer aus Schlaining. Womit man zur Halbzeit nur zwei Punkte hinter Rang drei liegt. „Wir wollen ab dem ersten Heimspiel im Jänner richtig Gas geben. Wir haben alle Wiener Teams im Frühjahr zuhause, also eine vermeintlich leichtere Auslosung als noch im Herbst. Das gilt es zu nutzen“, so Hauser, der vor allem das starke Kollektiv hervorhebt. „Wir sind in dieser Saison breiter aufgestellt.“ Insgesamt kamen in der Hinrunde gleich zwölf Akteure zu Bundesliga-Einsätzen.

Dem guten Saisonstart folgte ein tiefes Loch

Genau umgekehrt gestaltete sich der Saisonverlauf beim Lokalrivalen. Die Loisdorfer, die auf der Bahn im Sport-Hotel-Kurz in Oberpullendorf heimisch sind, lagen nach vier Runden mit zwei Siegen und zwei knappen Niederlagen noch im Plansoll, ließen jedoch eine Unserie von vier Spielen ohne einen einzigen Zähler folgen. „Da sind wir in ein richtig finsteres Loch gefallen“, erzählt der spielende Obmann Herbert Kern von einer richtig schwierigen Phase im Herbst, die auch der unsicheren Covid 19-Situation geschuldet war. Auf ein Antreten in Runde acht bei KSV Wien II wurde sogar verzichtet. Der überraschende 6:2-Heimsieg über den SKV Schlaining, dem damit der Halbzeit-Titel entging, ließ die Loisdorfer im letzten Abdruck nicht nur das Tabellenende verlassen, sondern auch Anschluss ans dichte Mittelfeld finden. „Ein wichtiger Sieg, der uns Hoffnung für das Frühjahr gibt“, so Kern. Der Ligaerhalt soll übrigens ohne Neuverpflichtungen geschafft werden. „Wir setzen auf unser bewehrtes Team.“