Steinberger mit starker Saison

Werbung

Der SKK Steinberg kann auf ein großartiges Sportjahr 2022 zurückblicken. Im Sommer durfte das „Einser-Team“ den Vizemeistertitel in der 1. Bundesliga Ost feiern und auch nach dem Herbstdurchgang liegt man wieder auf Platz zwei.

„Nach der Liga-Aufstockung (Anm.: von 10 auf 12 Mannschaften) haben wir uns einen Rang unter den Top-Fünf zum Ziel gesetzt. Obwohl wir lange Zeit sogar ganz oben in der Tabelle standen, haben wir unsere Erwartungen übertroffen“, meint Mannschaftsführer Josef Hauser sehr zufrieden. „Unser Plus ist, dass wir über ein sehr ausgeglichenes Team verfügen.“ Und auch für Nachschub ist gesorgt. Die „Zweier“, welche im Sommer den Aufstieg in die Landesliga schaffte, ließ auch dort aufhorchen und liegt zur Halbzeit hinter dem SKC Sonnensee Ritzing 2 und Vorjahresmeister Großwarasdorf auf Rang drei.

Die dritte Mannschaft, die in der Aufbauliga im Einsatz ist, verpasste durch eine unnötige 2:4-Niederlage gegen Horitschon im letzten Herbstspiel Rang zwei, überwintert mit Platz vier (14 Punkte) unter elf Teams aber auch im Spitzenfeld der Liga mit Schlagdistanz zu Leader Großwarasdorf (16). „Wir sind mit allen unseren Teams sportlich im Soll. Mit den neuen Dressen, die für das Frühjahr angeschafft wurden, wird es dann hoffentlich noch besser laufen“, schmunzelt Hauser abschließend.