Superliga: Die Rollen im Derby sind klar verteilt

Trotz des Heimvorteils sieht Ritzings Kapitän Roman Gerdenitsch die Ausgangslage vor dem Superliga-Derby gegen Kleinwarasdorf realistisch: „Kleinwarasdorf ist der klare Favorit. Und sie haben den Vorteil als Gastteam zustellen zu können.“ Nachsatz: „Wenn wir es aber gut treffen und die Mannschaftspunkte knapp für uns entscheiden können, dann ist etwas möglich.“ Wie schnell es gehen kann, sahen die Ritzinger nämlich am vergangenen Wochenende in Jenbach. Gegen den Tabellenletzten gaben Martin Eder (5 Kegeln) und Sandor Pete (1 Kegel) ihre Punkte knapp ab, womit man trotz einem Plus von 52 Kegeln nur ein 4:4 holte.

Mit einer 3:5-Niederlage gegen KSV Wien im Gepäck kommen die Kleinwarasdorfer nach Ritzing. „Die Wiener waren an diesem Tag einfach die besseren“, gibt Spielführer Martin Janits offen zu. Kleinwarasdorf agierte mit einem Schnitt von 617 Kegeln zwar auf „normalem Niveau“, doch die Wiener knallten mit durchschnittlich 631 Holz einen Mannschaftsrekord in die Bahn. Daher will man beim SKC Kleinwarasdorf so rasch wie möglich zurück auf die Siegerstraße. „Wir haben den Anspruch in Ritzing zu gewinnen“, gibt sich Janits kämpferisch. „Schließlich wollen wir im Kampf um Platz drei mitmischen.“ Ob man in Bestbesetzung antreten kann, entscheidet sich im Verlauf der Woche. Christian Pinter plagt aktuell eine leichte Zerrung im Adduktorenbereich.